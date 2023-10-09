Свыше ста комбинированных дорожных машин закупили в Подмосковье благодаря поддержке губернатора

Для обслуживания и обработки масштабной дорожной сети в Московской области закупили почти 140 единиц специальной техники. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Андрею Воробьеву доложил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«В этом году, Андрей Юревич (Воробьев — Прим. ред.), благодаря вашей поддержке мы закупили 138 единиц комбинированных дорожных машин для содержания дорог ГБУ Мосавтодор», — подчеркнул Гержик.

Он уточнил, что раньше в регионе насчитывалось 330 таких машин, а с учетом закупки их количество выросло до 468. Эта техника зимой убирает снег, а летом служит как самосвалы и помогает в ремонте дорог, который ежегодно стоит в плане Подмосковья.

«Последний раз мы обновляли технику в 2018 году. По итогам поставки у нас парк Мосавтодора обновлен на 42%», — подчеркнул Алексей Гержик.

Ранее Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.