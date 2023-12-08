Свыше ста миллиардов рублей выделят муниципалитетам Подмосковья на образование в следующем году

Субвенции муниципалитетам на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных детских садах и школах года составят по 136,9 миллиарда рублей в ближайшие два года. Соответствующий закон Мособлдума приняла в ходе 69-го заседания.

Расчет проводился на основе прогнозируемой численности учеников в 1,5 миллиона человек и количества классных руководителей — 38,8 тысячи человек. Индексация проходила с учетом роста заработной платы педагогов на 6,8% с 1 января 2024 года. С этого момента прогнозируемая зарплата педагогов в детских садах составит 68 тысяч рублей, в школах — 79 тысяч рублей.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова уточнила, что данный закон теперь будет действовать бессрочно. Он также предусматривает дополнительную поддержку образовательных комплексов, у которых есть здания в сельской местности.

Отдельный закон коснулся расчета субвенций на образование в частных садиках и школах. В следующем году субвенции на их финансовое обеспечение составят 4,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.