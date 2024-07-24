Свыше ста несанкционированных проходов к железнодорожным путям ликвидировали в Московском регионе

За шесть месяцев 2024 года на Московской железной дороге в Москве и Подмосковье ликвидировали 125 несанкционированных проходов к железнодорожным путям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Московскую железную дорогу».

В ведомстве уточнили, что 23 прохода ликвидировали совместно с сотрудниками местных органов самоуправления. Железнодорожниками провели ремонт около 1,2 тысячи квадратных метров поврежденных ограждений, которые препятствуют выходу в зону движения поездов. Помимо этого, они оборудовали 700 метров ограждений на Киевском, Белорусском и Савеловском направлениях и демонтировали 577 обустройств для несанкционированного доступа на платформы на 45 остановочных пунктах.

«Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей», — заключили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.