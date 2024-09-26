Свыше ста посетителей собрал форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес»

Более 100 подмосковных самозанятых стали участниками форума «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес», который провел областной центр «Мой бизнес» в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы о развитии бизнеса, включая повышение эффективности и борьба с выгоранием, маркетинг и инструменты продвижения, меры поддержки бизнеса в регионе, благотворительность и не только. Отметим, что форум прошел в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.