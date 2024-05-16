Свыше ста социальных объектов построят в Московской области по госпрограмме

Более 100 объектов возведут в Подмосковье в рамках реализации масштабной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что 60 объектов из этого числа — детские сады и школы. В числе лидеров по количеству строящихся объектов оказались Красногорск, Мытищи, Солнечногорск и Одинцово.

«В 2024 году на территории Подмосковья планируется открыть 25 школ и 11 детских садов, построенных за счет средств бюджета», — говорится в сообщении.

В новые школы смогут пойти более 25 тысяч учеников, в детские сады — более трех тысяч детей. Помимо этого, в регионе строятся более 20 объектов здравоохранения — в Люберцах, Лосино-Петровском, Котельниках, Лобне, Ленинском и Одинцовском округах. В 2024 году завершится возведение Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Кроме того, вскоре завершатся работы в Центре единоборств в Можайске и в музыкальной школе в Королеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.