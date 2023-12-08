Свыше ста тысяч человек посетили парк «Беличий» в Краснознаменском округе за осень

За осенний период парк «Беличий» Краснознаменского городского округа посетили более 120 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что парк расположен на территории бывшего детского сада КГБ СССР, его благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После проведенных работ на территории площадью около 10 гектаров появились амфитеатр со сценой-подиумом, настил под фуд-корт, спортивные зоны, детская площадка, зона для прогулок с домашними питомцами, инфостенды, велопарковки и не только. На территории также установили современную систему освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.