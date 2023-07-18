Свыше ста тысяч неправильно припаркованных автомобилей зафиксировали в Подмосковье с начала года

С начала текущего года мобильные комплексы — парконы выявили порядка 135 тысяч машин, которые были припаркованы с нарушениями, сообщили в Минтрансе Подмосковья. В результате было вынесено свыше 79 тысяч постановлений.

В ведомстве уточнили, что комплексы могут зафиксировать нарушения требований дорожных знаков «стоянка и остановка запрещена», а также ограничение проезда во дворах многоквартирных домов и на остановках возле них. Парконы дежурят во дворах 50 ЖК региона, отметил глава ведомства Алексей Гержик.

«Отмечу, что соблюдении правил парковки в регионе контролируют еще ряд стационарных комплексов в Красногорске, Химках, Рузе и Домодедове, которые с начала года зафиксировали почти 20 тысяч автомобилей, нарушивших правила парковки на городских улицах», — добавил министр.

Большинство нарушений правил парковки выявили в Реутове, Балашихе и Домодедове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.