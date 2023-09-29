Свыше ста тысяч тонн овощей открытого грунта убрали в Московской области

В Подмосковье убрали более 109 тысяч тонн овощей открытого грунта, работы выполнены на 53% от плана. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Они убраны на территории более четырех тысяч гектаров. Сейчас в Подмосковье убирают капусту, морковь, свеклу, огурцы, томаты, кабачки, тыкву, лук, чеснок и другие овощи», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что в регионе, в частности, убрано 27 тысяч тонн капусты, более 20 тысяч тонн моркови, порядка 35 тысяч тонн свеклы, более 1 тысячи тонн репчатого лука и так далее. Огурцы, чеснок и томаты собрали в полном объеме. Лидерами по сбору овощей открытого грунта стали Дмитров, Серпухов и Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.