Свыше ста тысяч жителей Подмосковья присоединились к порталу «Добродел» в августе

За август к порталу «Добродел» присоединились свыше ста тысяч пользователей, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что каждую неделю на портале происходит порядка двадцати тысяч новых регистраций. «Добродел» работает в регионе уже восемь лет. Всего за это время к нему присоединились 9,2 миллиона пользователей.

Портал «Добродел» помогает жителям Подмосковья решать различные вопросы, в том числе относительно уборки мусора или запуска новых автобусных маршрутов. Также сервис позволяет оперативно сообщать властям о проблемах и отслеживать ход их решения.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев принял участие в обучающем семинаре в Корпоративном университете Сбера. Глава Подмосковья отметил, что все идеи, которые прозвучали в ходе дискуссии, будут применены на практике, чтобы сделать Московскую область еще лучше.