Свыше ста тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах, сообщили в областном Министерстве здравоохранения. Они работают в оживленных местах в региона, в том числе, вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов.

«Вакцинация на данный момент является единственным эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Важно, что сделать прививку от гриппа можно в том числе по пути на работу или другим делам», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. График работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа можно найти здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.