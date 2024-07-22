Свыше ста жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

Сто одиннадцать человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Так, всего было расселено сорок три аварийных помещения площадью свыше двух тысяч квадратных метров в шести округах — Пушкино, Шатуре, Ступино, Клину, Серпухове, Сергиевом Посаде.

Мероприятия по расселению проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе ликвидировали почти семь тысяч объектов незавершенного строительства.