Свыше трех миллионов человек прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

Число жителей Подмосковья, прошедших вакцинацию от гриппа, уже превысило три миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Сделать прививку от гриппа в области можно в поликлинике или передвижном пункте вакцинации. Такие комплексы работают возле железнодорожных станций, торговых центров и в других местах с высокой проходимостью. Для вакцинации в мобильном пункте потребуется паспорт и полис ОМС.

Подробная информация о графике и местах работы мобильных прививочных пунктов представлена на официальном портале министерства.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по «перезагрузке» детских поликлиник в регионе. По его словам, модернизацию провели уже в 50 учреждениях.