Свыше трех миллионов жителей Подмосковья пользуются «Доброделом»

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что портал стараются постоянно дорабатывать и дополнять. Так, теперь пользователи смогут узнать о планах благоустройства территорий онлайн. Она добавила, что для удобства граждан в регионе также создали мобильное приложение «Добродел», в нем жители смогут найти все сервисы и услуги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в Подмосковье, потому что жители региона стали жаловаться на неудовлетворительное состояние дорог и на несвоевременный ямочный ремонт.