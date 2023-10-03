Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за неделю

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3,1 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил стоянки и остановки. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

В ведомстве напомнили, что узнать местонахождение эвакуированной машины можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону 8-800-444-58-34.

Автомобиль может быть эвакуирован в том числе при его оставлении в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, на автобусных остановках, трамвайных путях, во втором ряду или в тоннеле. Водителей призвали уважать всех участников дорожного движения и не оставлять транспортные средства в неположенных местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что участок трассы М-12 в Подмосковье будет сдан раньше запланированного срока.