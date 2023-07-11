Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
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Более 3,3 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за минувшую неделю.
Это почти на 900 машин больше, чем в предыдущие семь дней, сообщила пресс-служба областного Минтранса.
В ведомстве призвали автомобилистов региона уважать всех участников дорожного движения и соблюдать правила парковки, в том числе не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта.
Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно самостоятельно на сайте областного Центра безопасности дорожного движения или по телефону 8-495-734-78-81.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов внимательно следить за ямочным ремонтом.