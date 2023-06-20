Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Более трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за минувшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Машины были припаркованы с нарушениями правил стоянки и остановки, уточнили в ведомстве. В Минтрансе напомнили, что узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения или по телефону 8-495-734-78-81.

Водителей Московской области призвали соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду автомобилей экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что регион намерен получить федеральный грант, который будет направлен на строительство скоростной трассы рядом с Егорьевским шоссе.