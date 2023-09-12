Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю за неправильную парковку

Свыше трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Автомобилистов призвали уважать всех участников дорожного движения и парковаться правильно, в том числе не оставлять машины в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходных переходах, остановках, трамвайных путях, во втором ряду и тоннеле.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно самостоятельно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения или по телефону 8-800-444-58-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику региона.