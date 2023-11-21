Свыше трех тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья за неделю ликвидировали свыше 3,3 тысячи дефектов покрытия на дорогах региона.

Так, на муниципальной сети отремонтировано более 1,4 тысячи ям, а на региональной — порядка 1,9 тысячи, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональных дорогах больше всего дефектов было устранено в Истре, Егорьевске, Домодедово и Волоколамске, на муниципальных — в Коломне, Люберцах, Серпухове, Электростали и Ленинском округе.

В ведомстве напомнили, что дорожные службы регионе обследуют дороги на регулярной основе круглый год. В случае выявления дефектов оперативно проводится ремонт покрытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что ремонт дорог в Подмосковье проходит с применением новой асфальтобетонной смеси, что позволяет продлить межремонтные сроки и улучшить качество дорожного покрытия.