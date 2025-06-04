Свыше трех тысяч мест отдыха обустроили в лесах Нижегородской области

Более трех тысяч благоустроенных зон отдыха оборудовано в лесных массивах Нижегородской области в рамках реализации мероприятий по противопожарному обустройству. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Уточняется, что благоустройство зон отдыха дает возможность избежать случайных возгораний и предотвращает появление опасных неофициальных стоянок.

Отмечается, что также к началу пожароопасного сезона проведены проверки 2,5 тыс. шлагбаумов, закрывающих въезд на лесную дорогу при запрете на посещение лесов в связи с наступлением IV и V классов пожарной опасности. Кроме того, в лесах региона установлено более 3,5 тыс. информационных стендов.

Ранее сообщалось, что жители Красноармейска смогут оценить реконструкцию лесопарковой зоны «Банный лес» уже в середине лета.