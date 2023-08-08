Свыше трех тысяч нарушений при размещении рекламы устранили в Подмосковье с начала лета
Более трех тысяч случаев незаконного размещения рекламных материалов, выявленных сотрудниками областного ГУСТ, устранили в Подмосковье с начала лета. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«В Подмосковье установлены специальные информационные стенды, на которых должны размещаться различного рода листовки и прочие материалы. Фасады, столбы и иные элементы городской инфраструктуры — не место для распространения рекламы, более того подобные действия влекут привлечение к административной ответственности», — отметила глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.
По словам министра, работа по удалению незаконной рекламы наиболее активно велась в Балашихе, Мытищах, Можайском и Орехово-Зуевском округах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.