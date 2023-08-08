Свыше трех тысяч нарушений при размещении рекламы устранили в Подмосковье с начала лета

«В Подмосковье установлены специальные информационные стенды, на которых должны размещаться различного рода листовки и прочие материалы. Фасады, столбы и иные элементы городской инфраструктуры — не место для распространения рекламы, более того подобные действия влекут привлечение к административной ответственности», — отметила глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.