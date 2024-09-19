Свыше трех тысяч нарушителей правил перехода через железнодорожные пути выявили в Подмосковье летом

Свыше трех тысяч нарушителей правил перехода через железнодорожные пути зафиксировали камеры в Подмосковье этим летом, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Система не только фиксирует нарушения, но и способна установить личность нарушителя, которому впоследствии придет штраф. Сейчас на станциях и переходах через пути оборудовано свыше 130 камер с функцией распознавания лиц, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Всего с начала года в регионе выписано порядка пяти тысяч штрафов за нарушения правил перехода», — отметил глава областного Минтранса.

В ведомстве добавили, что с начала этого года на железной дороге в регионе зафиксировали свыше 140 смертельных случаев, более восьмидесяти из них произошли при переходе путей в неположенном месте.

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