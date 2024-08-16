Свыше трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье выполнили более трех тысяч процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС», — уточнила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Жительницы региона могут оформить квоту на получение этой услуги. Ознакомиться с инструкцией для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и другими подробностями можно здесь. Отметим, что процедуру проводят в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в национальный проект «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.