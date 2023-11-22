Свыше трехсот единиц оборудования для функциональной диагностики поступили в больницы Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала этого года в стационары и поликлиники Подмосковья поступило 322 аппарата для функциональной диагностики, медтехнику получили 38 медорганизаций. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной», — отметил Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
В Пушкинскую, Лобненскую, Воскресенскую и другие больницы поставили аппараты ЭКГ, холтеровского мониторирования сердечного ритма, функциональные кровати, аудиометры, электроэнцефалографы. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.