Свыше трехсот миллионов рублей выплатили в Московской области детям-инвалидам

С начала этого года детям-инвалидам в Подмосковье выплатили около 360 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Региональное ежемесячное пособие с начала года получили свыше пяти тысяч детей-инвалидов, его размер — 7,9 тысячи рублей», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что назначение выплаты одиноким родителям происходит в проактивном режиме, полным семьям для ее получения нужно подавать заявление. Это обусловлено тем, что условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи, который не должен превышать 17 277 рублей. Отметим, что право на ежемесячное пособие детям-инвалидам имеют также ВИЧ-инфицированные дети в возрасте до 18 лет. Подать заявление для ее получения можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.