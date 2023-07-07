Свыше трехсот народных троп по программе «Пешком» обустраивают в Подмосковье

На данный момент в Подмосковье по программе «Пешком» обустраивают более 300 пешеходных «народных» троп, сообщили в областном ГУСТ. Всего в этом году планируется проложить 585 троп.

«На данный момент есть тропинки, которые уже полностью завершены, а есть и те, которые активно обустраиваются. Завершили работы в Серебряных Прудах по трем локациям, положительная динамика работ видна в Красногорске — семь троп в работе, Орехово-Зуево — 13 объектов в процессе обустройства. В общей сложности сейчас ведутся работы по 306 народным тропам», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра работы проходят в 37 округах, которые участвуют в программе, их завершат до октября. Эти народные тропы будут расположены в локациях, на которые указали жители. Они будут вести до общественно важных мест — поликлиник, школ, детских садов и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.