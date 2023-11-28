Свыше трехсот работников в Подмосковье восстановили права на оплату труда за два месяца

За октябрь и ноябрь 2023 года право на оплату труда смогли восстановить более 340 сотрудников из 14 организаций, общая сумма выплаченной задолженности по зарплате составила 17,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

В ведомстве уточнили, что задолженности погасили на предприятиях в городских округах Химки, Коломна, Мытищи, Серпухов, Дубна, Балашиха, Кашира, Ступино. Отметим, что вопросы по защите прав граждан на оплату труда каждый месяц рассматривают в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье и на межведомственной рабочей группе в областной прокуратуре. Работники могут сообщить о нарушении своих трудовых прав по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.