Свыше трехсот тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Московской области

«Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тыс. рублей для многодетных с низкими доходами», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.