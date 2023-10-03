Свыше трехсот тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Московской области живут 104 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются 334 тысячи детей в основном школьного возраста. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тыс. рублей для многодетных с низкими доходами», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что государственные услуги в регионе семьям предоставляют проактивно и в электронном формате, что повышает удобство их получения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.