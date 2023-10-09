Свыше тридцати человек заблудились в лесах Подмосковья с начала месяца

Тридцать три человека затруднились найти дорогу домой из леса в Подмосковье с начала октября. Заблудившиеся и их родные обращались за помощью в Систему-112, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

На поиск людей направляли участковых лесничих, сотрудников МЧС, а также поисковые отряды «Мособлпожспаса» и «Лиза Алерт», уточнил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Все заблудившиеся вернулись домой — самостоятельно или с помощью спасателей», — отметил он.

Среди заблудившихся много пожилых людей, имеющих тяжелые хронические заболевания. Некоторые из них были одеты не по погоде и отправились в лес без телефонов и лекарств, рассказал Филимонов. Так, в Истринском лесничества заблудилась 64-летняя женщина, страдающая гипертонией, в Ногинском — 76-летний мужчина, в Наро-Фоминском — две женщины 69 и 86 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил внимательно относиться к обращениям жителей Подмосковья на портале «Добродел».