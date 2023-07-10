Свыше тридцати километров металлических барьерных ограждений установили на дорогах Подмосковья

Новые металлические барьерные ограждения установили вдоль региональных дорог Подмосковья по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», всего обустроили более 30 километров ограждений. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что их установка направлена на то, чтобы предупредить возникновение аварий, а также повысить безопасность движения на тех участках, где концентрация ДТП повышена. Наибольший объем работ провели в Раменском округе.

«Такие ограждения снижают риск съезда с дороги, тем самым уменьшая вероятность возникновения и тяжесть последствий аварий, а также разделяют проезжую и пешеходные части дороги», — рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.