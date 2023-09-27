Свыше тридцати миллиардов рублей направят в Подмосковье на льготы и выплаты до конца года

До конца этого года в Московской области на предоставление льгот и выплат направят более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Всего в этом году на меры социальной поддержки предусмотрено 98 миллиардов рублей. Данное финансирование направлено на региональные и федеральные льготы и выплаты. Бюджет наш максимально социально-ориентирован», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что в регионе появилась выплата на школьную форму в размере 10 тысяч рублей для многодетных семей с низкими доходами и выплата 18 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей-инвалидов с третьей степенью ограничения к самообслуживанию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.