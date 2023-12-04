Свыше тридцати тысяч человек пришли на открытие зимнего сезона в парках Подмосковья

На открытие зимнего сезона, которое прошло в минувшую пятницу в парках культуры и отдыха Подмосковья, пришли около 35 тысяч гостей. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Посетители мероприятий смогли увидеть зажжение новогодней иллюминации и елей, флешмобы «Зимний дракон», праздничные концерты и программы «Под новой звездой», «Джаз-Мороз» и «Умка» и многое другое. Для них также организовали гастрономические пункты питания и новогодние ярмарки «Елкины подарки». Отметим, что мероприятия организовали при поддержке Минкульттуризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.