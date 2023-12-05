Свыше тридцати тысяч школьников напишут итоговое сочинение в Подмосковье

Оно пройдет завтра, каждому участнику на выполнение задания дадут 235 минут. Одиннадцатиклассники смогут выбрать один из разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека» и написать сочинение по темам, которые станут известны за 15 минут до начала мероприятия. Еще 55 выпускников с ОВЗ вместо сочинения напишут итоговое изложение. За свои работы школьники получат оценки по системе «зачет» или «незачет». Результаты будут известны не позднее 20 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.