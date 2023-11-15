Свыше тридцати тысяч жителей Подмосковья подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Свыше тридцати тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в конкурсе «Это у нас семейное». Московская область занимает второе место в рейтинге субъектов по числу заявок, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

Сейчас заявки на конкурс подали более 6,5 тысяч подмосковных семей. Так, например, семья Антоновых из Королева из всех заданий дистанционного этапа уже выполнила спортивные — зарядку и веселые старты. А семья Титовых из Сергиева Посада в составе шести человек на первом этапе конкурса украсила дом, спела песню и приготовила блюдо по семейному рецепту.

Всего в проект «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подано свыше пятисот тысяч заявок из восьмидесяти девяти регионов страны. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, россияне направили множество обращений к членам Наблюдательного совета конкурса с просьбой продлить прием заявок, поэтому теперь регистрация продолжится до 18 декабря.

«Ведь заявка серьезная — надо собрать семейную команду из трех поколений семьи, а иногда члены семьи разных поколений проживают в разных городах. <…> прием заявок будет продолжаться», — подчеркнул он.

Первые дистанционные задания конкурса доступны на сайте этосемейное.рф параллельно с процессом регистрации. Как отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в скором времени для зарегистрировавшихся на конкурс семей откроется еще больше интересных и увлекательных заданий.

В конкурсе участвуют не только жители России, но и представители свыше семидесяти пяти иностранных государств — в некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Финал состоится весной следующего года. Участие в нем примут триста семей со всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона на выставку-форум «Россия».