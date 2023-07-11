Свыше тридцати зданий ввели в эксплуатацию в Подмосковье

В Подмосковье разрешение на ввод в эксплуатацию получили 10 таунхаусов, один многоквартирный дом и 20 нежилых объектов. Их выдало областное Минжилполитики.

Все введенные в эксплуатацию таунхаусы расположены в составе жилого комплекса «Шолохово» в Мытищах, жилой дом, рассчитанный на 189 квартир, — в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске. В министерстве также перечислили некоторые нежилые объекты, которые появились в регионе. Так, в Подольске ввели в эксплуатацию технический центр, где будут обслуживать легковые автомобили, в Люберцах — учебно-тренировочный комплекс, в Пушкинском округе — производственное здание, в Раменском — здание мастерских по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.