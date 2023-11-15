Свыше тысячи дефектов освещения исправили в Московской области с начала осени
Фото: [АДМ Химки]
Инспекторы ГУСТ Подмосковья с начала этой осени выявили более 1,5 тысячи дефектов освещения, свыше 1,2 тысячи из которых уже устранили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Серпухов уже исправил 90%, Пушкинский и Волоколамский — 97% каждый, — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, инспекции, которые проводились с начала ноября, показали снижение количества дефектов освещения. Так, искусственный интеллект за этот период выявил только 69 замечаний, а инспекторы в ходе мониторинга зафиксировали 108.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.