Свыше тысячи детей родились в Московской области после ЭКО с начала года

С начала этого года в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса — технологии, которая позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме, родились более 1,3 тысячи детей, сообщили в областном Минздраве.