Свыше тысячи детей родились в Московской области после ЭКО с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала этого года в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса — технологии, которая позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме, родились более 1,3 тысячи детей, сообщили в областном Минздраве.
«Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС», — отметила Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.
Отметим, что процедуры проводят в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», которых входит в нацпроект «Демография». Подробности об услуге доступны здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.