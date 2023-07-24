Свыше тысячи онлайн-консультаций центра «Мой бизнес» провели для предпринимателей Подмосковья
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С начала текущего года центр «Мой бизнес» предоставил предпринимателям Подмосковья более тысячи онлайн-консультаций, сообщили в областном Мининвесте. Такая работа проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
«С начала года предприниматели Московской области получили 1141 онлайн-консультацию специалистов «Моего бизнеса». Наиболее актуальной темой обращения стали меры поддержки бизнеса Московской области», — сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По ее словам, бизнесмены региона также интересуются вопросами выбора налогообложения при открытии бизнеса и получения статуса социального предприятия. Отметим, что записаться на онлайн-консультацию можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.