Свыше восьми километров новых тротуаров вблизи туробъектов построили в Подмосковье
Фото: [Минтранс Подмосковья]
Специалисты «Мосавтодора» обустроили свыше 8,5 километра новых тротуаров вблизи туристических пространств в девяти округах Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Так, новый тротуар появился на улице Ленина в Озерах. Он ведет к Дворцу культуры, Краеведческому музею, скверу «Арбат» и парку «Сосновый бор». В Дмитрове новый тротуар появился на улице Кольцо, а в Раменском — на Егорьевском шоссе. Речь идет об участке от села Гжель до села Новохаритоново.
Работы также провели в селе Калачево под Домодедово, в деревне Федюково в городском округе Подольск, в деревне Митькино под Одинцово, в микрорайоне Новлянский в Воскресенске и на улице Зелинского в Зарайске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что за лето Подмосковье посетили почти восемь миллионов туристов.