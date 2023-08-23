Свыше восьми тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Государственного флага в парках Подмосковья

Почти 8,5 тысячи человек посетили праздничное мероприятие в честь Дня Государственного флага России, которое прошло в 70 парках Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Для посетителей в этот день подготовили флешмобы, шоу воздушных змеев «Наш флаг — наша гордость», шествия с флагом России, концерты, раздачу открыток, флажков и ленточек триколор. Кроме того, гости могли послушать лекции, посетить мастер-классы по каллиграфии и истории славянского письма и не только. Отметим, что мероприятие организовали при поддержке Минкульттуризма региона и АНО «МосОблПарк».

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