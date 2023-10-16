Свыше восьми тысяч учеников Подмосковья принимают участие в Оценке качества общего образования

Более восьми тысяч учеников из 157 школ и одного колледжа в Подмосковье принимают участие в Оценке по модели международных исследований качества подготовки обучающихся, которая ежегодно проводится в России. Об этом сообщили в областном Минобразования.

Данное исследование направлено на изучение способностей 15-летних учеников использовать свои знания и навыки в области чтения, математики и естественных наук для решения ими реальных задач в различных сферах человеческой деятельности, общении и социальных отношениях. Оценка состоит из тестирования и анкетирования, которые проходят в компьютерном формате.

«Данные, полученные по результатам Оценки позволят провести анализ и сделать выводы о качестве реализации ФГОС и о факторах, обуславливающих получение более высоких результатов Оценки», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».