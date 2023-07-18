Свыше восьмидесяти миллионов рублей направят в Подмосковье на развитие гражданского общества

Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья и Фонд президентских грантов запустили конкурс на предоставление грантов для НКО, направленный на развитие гражданского общества в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Грантовый конкурс для НКО Московской области мы проводим уже в третий раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 82 миллионов рублей», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Министр подчеркнула, что в регионе есть много некоммерческих неправительственных организаций, помогающих нуждающимся и развивающих регион. По ее словам, областное правительство на регулярной основе оказывает поддержку таких инициатив. Подать заявку можно до середины августа, узнать условия конкурса можно здесь.

Руководитель РСО региона Павел Ковалев рассказал, что в этом году региональное отделение Российских студенческих отрядов намерено также принять участие. Он указал на важность наличия такой поддержки в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.