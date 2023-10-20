Свыше восьмисот навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с начала года

С начала этого года муниципалитеты Московской области ликвидировали 812 навалов мусора в подмосковных лесах, их общий объем превысил 118 тысяч кубометров. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

В их числе оказались и те свалки, которые были выявлены в 2022 году, уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов. По его словам, это 167 свалок объемом более 30 тысяч кубометров. Большинство навалов устранили на территории городских округов Истра, Красногорск, Подольск, Раменский, Люберцы и Егорьевск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.