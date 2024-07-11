Сыгравшая главную роль в «Сиянии» актриса Дюваль скончалась в США

Актриса Шелли Дюваль скончалась в Техасе на 76-ом году жизни. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Шелли Дюваль, сыгравшая в фильме-мистерии Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась 11 июля в городе Бланко. Об этом Variety сообщил американский режиссер Дэн Гилрой, близкий друг актрисы.

Напомним, Дюваль получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале «Нэшвилл» и «Три женщины». Зрители помнят ее по главной роли в фильме «Сияние», а также в кинокартинам «Комната 237», «Лесные холмы», который вышел в 2023 году. В нем актриса сыграла последний раз.

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