Сын американского президента заявил о своей невиновности в незаконном обращении с оружием

Хантер Байден не признал в суде вину в деле о незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает РИА Новости .

В штате Делавэр начались предварительные слушания по делу сына Джо Байдена. Судья озвучил Байдену-младшему позицию прокуратуры, после чего сын действующего президента и заявил о своей невиновности. Он ни признал свою вину ни по одному из трех обвинений, связанных с оружием. В итоге заседание, длившееся полчаса, закончилось озвучиванием условий освобождения Хантера Байдена на время разбирательств.

По решению суда 53-летний Хантер Байден должен находиться под контролем офицера. Также Хантеру запрещено употреблять спиртное и наркотики, использовать оружие и быть готовым к лечение зависимостей. На сегодняшний день 53-летний Байден является первым в истории Америки ребенком действующего президента, попавшего под следствие.