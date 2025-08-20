Сын Бодрова отказался от покупки легендарного внедорожника своего отца

По информации телеграм-канала, у молодого человека попросту не хватает денег — автомобиль актера продают на одном из российских классифайдов за 1,18 млн руб. Внедорожник находится в городе Серове Свердловской области.

Отмечается, что нынешняя владелица, выкупившая машину 1,5 года назад и лишь потом узнавшая о ее знаменитом прошлом, сама предложила сыну покойного актера выкупить наследство отца. Однако такую покупку он не потянул.

Известно, что пробег легендарного автомобиля насчитывает 370 тыс. км. Под капотом находится дизельный двигатель объемом 2,5 л, выдающий 122 лошадиные силы, а управление осуществляется через механическую коробку передач. Продавец честно указала, что кузов имеет небольшие вмятины, но в целом состояние машины оценила на «четверку».

Подлинность происхождения автомобиля тоже не вызывает сомнений. Продавец предоставила не только архивные фотографии, на которых Бодров запечатлен на фоне внедорожника, но и официальную выписку из базы данных, где собственником указана его вдова, Светлана Бодрова.

Ранее сообщалось, что москвич подал в суд на известную немецкую компанию-производителя автомобилей из-за ржавчины.