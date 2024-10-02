Сын экс-министра ЛНР Завизенова опроверг слухи об алкоголизме отца и второй семье

Сын погибшего экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова опроверг ряд слухов, которые распространились в СМИ после гибели чиновника. Об этом он рассказал сайту aif.ru .

После смерти чиновника в сети и ряде СМИ публиковали информацию про тайную семью Завизенова. Якобы супруга узнала об этом, подала на развод и перевезла вещи в другую квартиру. На это фоне министр стал пить, а после и совершил страшный шаг.

Глеб Завизенов искренне удивился этим слухам, которые могли принять за чистую монету.

«Я читал новостные паблики вчера и сегодня, и я не понимаю, где они взяли эту ерунду. У него не было проблем с алкоголем, и мы с семьей всегда хорошо общались. День в день я с ним созванивался, и мы планировали встретиться в октябре, когда я смогу взять отпуск. Про него понаписали каких-то гадостей, не могу понять, откуда они это взяли», — прокомментировал информацию о гибели отца Глеб.

Сын Завизенова также просил не мешать следствию и не докучать родным, переживающим утрату.

Напомним, бывший министр энергетики ЛНР Константин Завизенов был найден мертвым в Истре. По предварительным данным, он совершил суицид.

Ранее сообщалось, что Завизенов, по данным Mash, оставил предсмертную записку.