Сын губернатора ЕАО отдал жизнь за сослуживцев в зоне СВО

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Борматов, известный под позывным Искандер, сообщил о гибели сына губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк на передовой. Об этом сообщил «Сиб.фм».

Как стало известно порталу, 26-летний старший лейтенант Андрей Ковтун отправился в зону СВО с самого начала проведения операции. Он погиб при выполнении боевой задачи, прикрыв своей боевой машиной пехоты (БМП) группу российских саперов от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«До последнего руководил операцией и спас ценой своей жизни сослуживцев», — отметил Борматов.

По словам Борматова, в ходе выполнения боевой задачи Ковтун уничтожил три единицы техники и десятки солдат ВСУ. За проявленный героизм Ковтуну было присвоено звание Героя России.

