Сын криминального авторитета Павлинова унаследовал богатство отца

Состояние покойного лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова, оцениваемое в миллиард рублей, перешло к его сыну Александру, включая недвижимость и другие активы. Ключевым объектом является знаменитый особняк, который служил местом встреч криминальных авторитетов.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, Александр Павлинов унаследовал двухэтажный дом в Сергеево площадью 475 кв. м, оцененный в 25 млн руб. Ему также достался земельный участок в Якшино площадью 2500 кв. м, стоимость которого составляет около 150 млн руб.

Участок расположен за Храмом грузинской иконы Божией матери и обнесен высоким забором. Аналогичный участок в Лопасной, оцениваемый в 240 млн руб., также перешел к сыну авторитета. На участке находится небольшой дом, предварительной стоимостью 50 млн руб.

В Лопасной Николай Павлинов проводил встречи с членами своей ОПГ, на которых обсуждались важные вопросы, включая назначения на ключевые должности. На встречах присутствовали представители местной администрации.

Позже в поселке был построен дом приемов Павлинова, украшенный скульптурами волков, павлинов и другими животными. Александр Павлинов передал животных зоопаркам. Дом окружен забором и охраняется, внутри проживает обслуживающий персонал.

Александру перешли банковские счета, предприятия и прочее имущество, ранее принадлежавшее Николаю Павлинову. Общая стоимость активов и недвижимости оценивается приблизительно в миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что умер чемпион СССР по классической борьбе и глава киевской ОПГ Виктор Авдышев.