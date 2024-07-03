Сын липецкого священника Иоанн Ащеулов отказался обжаловать 17-летний тюремный срок

Сын липецкого священника Игоря Ащеулова Иоанн проведет в колонии более 17 лет по делу о госизмене и терроризме. Как выяснила «Газета.ру» , осужденный не планирует обжаловать приговор, хотя так и не признал за собой преступления.

Адвокат Михаил Шахов выступил защитником только Иоанна Ащеулова. Суд приговорил его к 17, 5 года лишения свободы. По закону, у осужденного есть еще 15 дней, чтобы обжаловать решение суда. Однако по словам юриста, делать этого его подзащитный отказывается.

«Иоанн сказал, что примет любое наказание. Приговор просил не обжаловать. Так как адвокат связан волей доверителя, то апелляционную жалобу подавать не будем. Действия, свершенные им, он признал, но не считает эти действия преступлением», — сказал Шахов.

Братья Иоанна чувствуют себя хорошо, у них нет жалоб. Будут ли они выступать с обжалованием неизвестно.

Напомним, Иоанн, Алексей и Тимофей — сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова. Полагают, что они хотели перейти на сторону Украины и вступить в движение «Свобода России» (организация запрещена в РФ). Всех троих братьев поймали на российско-украинской границе.

Ранее священник объяснил, почему его дети планировали уйти в ВСУ и вступить в запретный легион.