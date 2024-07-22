Сын народной артистки РСФСР Гуляевой рассказал о ее состоянии

Звезда кино и театра Нина Гуляева оказалась в Городской клинической больнице №52 в Москве. Ее сын Вячеслав Невинный в беседе с RT рассказал о состоянии и диагнозе артистки.

В СМИ сообщили о госпитализации актрисы 22 июля. Сообщалось, что у Гуляевой обострился холецистит — воспаление желчного пузыря. Эту информацию подтвердил ее сын Вячеслав Невинный.

«Она попала в ГКБ №52. У неё состояние средней тяжести. Воспаление желчного пузыря», — поделился он.

Пока актриса остается под наблюдением врачей.

Советсткой и российской артистке Нине Гуляевой 93 года. Более 60 лет она выступала на подмостках МХАТа, участвуя в разных постановках. Появлялась в таких кинокартинках как «Только три ночи», «Твой современник» и «В степной тиши». Также выступала как актер озвучки для советских мультфильмов, на ее счету более 40 разнообразных карьерных работ.

Недавно в СМИ также сообщали про госпитализацию журналиста и ведущего Владимира Познера. Его супруга высказалась о ситуации.